2020-04-20T10:44:15+03:00
Происшествия

Гусевчанин избил приятеля на глазах у соседки

И угрожал убийством невольной свидетельнице
Ирина Мальцева
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Тридцативосьмилетний житель Гусь-Хрустального района в январе этого года поругался со знакомым. Не стерпев оскорблений в свой адрес, он избил мужчину руками и ногами, а также подвернувшимися под руку металлическими предметами. Пострадавший выжил, но его здоровью причинили тяжкий вред. Нападавший угрожал убийством своей соседке, которая увидела избиение и сообщила об этом в полицию. Кроме того, как рассказали в УМВД России по Владимирской области, гусевчанин в январе еще украл у местной жительницы продукты и сабвуфера с колонками. Сейчас расследование завершено, мужчина обвиняется сразу в трех преступлениях: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью .кража и угроза убийством. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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