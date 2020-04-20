2020-04-20T10:43:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области увеличилось на 34 человека

О новых случаях смерти пока не сообщается
Вероника ПАНИНА
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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области, по данным регионального Роспотребнадзора на утро 20 апреля, составляет 259 человек. За предыдущий день количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 34. Они распределились так:

9 сл. во Владимире,

8 сл. в Ковровском районе,

6 сл. в Петушках,

3 сл. в Муромском,

3 сл. в Гусь-Хрустальном,

1 сл. в Кольчугинском,

1 сл. в Киржачском,

1 сл. в Судогде,

1 сл в Александрове,

1 сл. в Юрьев-Польском.

Ковровский район по количеству зараженных теперь опережает Петушинский. Очевидно, следует ждать введения режима карантина и в Ковровском районе, по аналогии с уже введенным в Петушинском. И впервые количество выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимире превысило данные по всем остальным территориям.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 259 случаев коронавируса: 52 сл. в г. Коврове, 51 сл. в г. Петушки, 37 сл. о.Муром, 27 сл. в г. Владимире, 21 сл. в Юрьев-Польском, 18 сл. в Александрове, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 12 сл. в Кольчугино, 6 сл. в Собинке, 6 сл. в Судогоде, 5 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешково, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в Меленках, 1 сл. в Гороховце, 1 сл. в Радужном.

Количество умерших, по последним данным, 5 человек, количество выздоровевших - 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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