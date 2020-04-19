Владимирцы могут почитать друг другу онлайн
Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи стартовал онлайн-проект "Хочешь, почитаю?"
- Сейчас вся наша жизнь проходит в режиме онлайн, и в наших с вами силах разнообразить её приятностями вроде обмена совместными интересами! А совместные интересы сейчас у нас с вами, конечно же, наши любимые книги, - говорит Ирина Дубиневич, библиотекарь отдела молодёжного чтения.
Записывайте ролики с чтением своих любимых рассказов, стихов, отрывков из произведений и присылайте в библиотеку! Их поставят в группу библиотеки в ВКонтакте.
Записывать себя можно на телефон. Если есть камера – ещё лучше! Если хотите сделать мини-фильм по рассказу – здорово! Фантазия приветствуется!
Начали новый онлайн-проект с видеоролика поэта Ирины Колесниковой. Многие знают её как основателя поэтического фестиваля «Созвездие СЛОВО» и соорганизатора и ведущую поэтической платформы ПОЭТ И.
Присоединяйтесь!
ИСТОЧНИК KP.RU