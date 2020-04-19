2020-04-19T16:07:53+03:00
Общество

Три владимирские школы получат по 500 тысяч рублей

Они стали лучшими в областном центре
Виктория СУХОВА
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Определены победители конкурса «Лучшие школы города Владимира» в 2019/2020 учебном году. Победители определялись в трех категориях в зависимости от численности учащихся.

В первую категорию входят гимназии и лицеи, школы с численностью учащихся свыше 1000 человек. Во второй категории - школы с численностью от 500 до 1000 учащихся. Третью категорию составляю школы с численностью до 500 ребят.

Победителями конкурса жюри признало СОШ № 36, СОШ № 19 и СОШ № 22. Школы-победители получат 500 тысяч рублей на развитие материально-технической базы школы.

Школа № 36 в этом году в шестой раз участвовала в конкурсе и каждый раз становилась победителем или призёром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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