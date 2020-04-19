2020-04-19T12:11:03+03:00
Общество

Больше 500 предприятий Петушинского района могут работать во время карантина

Напомним, что Петушинский район сейчас закрыт для въезда
Виктория СУХОВА
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В Петушинском районе установлен карантин. Недавно вышел указ губернатора, который запретил многим предприятиям работать. Однако больше 500 организаций все же могут работать несмотря на карантин.

В список включены предприятия и индивидуальных предпринимателей района, осуществляющих деятельность в сфере жизнеобеспечения, транспортного обслуживания, промышленного производства, неотложных ремонтных работ, дезинфекции, ветеринарии, почтового обслуживания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, а также аптеки, медицинские учреждения и АЗС.

Этот перечень опубликован на интернет-портале администрации Владимирской области и на сайте администрации Петушинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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