Больше 500 предприятий Петушинского района могут работать во время карантина
В Петушинском районе установлен карантин. Недавно вышел указ губернатора, который запретил многим предприятиям работать. Однако больше 500 организаций все же могут работать несмотря на карантин.
В список включены предприятия и индивидуальных предпринимателей района, осуществляющих деятельность в сфере жизнеобеспечения, транспортного обслуживания, промышленного производства, неотложных ремонтных работ, дезинфекции, ветеринарии, почтового обслуживания, торговли продовольственными и непродовольственными товарами, а также аптеки, медицинские учреждения и АЗС.
Этот перечень опубликован на интернет-портале администрации Владимирской области и на сайте администрации Петушинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU