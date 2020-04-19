Индекс самоизоляции 19 апреля во Владимире - высокий

19 Апр 2020 2020-04-19T11:09:58+03:00

Скорее всего это связано с праздником и с плохой погодой

Изменить размер текста: A A

19 апреля православные отмечают Пасху. На 11 часов индекс самоизоляции в областном центре - высокий (4,2). Это значит, что на улицах почти никого нет. Аналогичный индекс (4,3) сейчас в Москве и Санкт-Петербурге (4,1).

Скорее всего, это связано с дождливой погодой и празднованием Пасхи.

К слову, чиновники и священнники рекомендовали верующим не приходить на ночное богослужение и помолиться дома.

Однако, как сообщает областное управление МЧС, были те, кто все же пришел в храм. Богослужение прошло без происшествий.

Сотрудники МЧС дежурили в 42 храмах региона. А перед богослужением они продезинфицировали 115 культовых зданий и сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU