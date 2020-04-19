2020-04-19T11:09:58+03:00
Общество

Индекс самоизоляции 19 апреля во Владимире - высокий

Скорее всего это связано с праздником и с плохой погодой
Виктория СУХОВА
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фото ГУ МЧС по Владимирской областифото ГУ МЧС по Владимирской области
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19 апреля православные отмечают Пасху. На 11 часов индекс самоизоляции в областном центре - высокий (4,2). Это значит, что на улицах почти никого нет. Аналогичный индекс (4,3) сейчас в Москве и Санкт-Петербурге (4,1).

Скорее всего, это связано с дождливой погодой и празднованием Пасхи.

К слову, чиновники и священнники рекомендовали верующим не приходить на ночное богослужение и помолиться дома.

Однако, как сообщает областное управление МЧС, были те, кто все же пришел в храм. Богослужение прошло без происшествий.

Сотрудники МЧС дежурили в 42 храмах региона. А перед богослужением они продезинфицировали 115 культовых зданий и сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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