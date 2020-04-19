За сутки коронавирусом во Владимирской области заболели еще 27 человек

19 Апр 2020 2020-04-19T12:05:30+03:00

Всего на сегодняшний день в регионе 225 случаев заражения

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По сообщению областного управления Роспотребнадзора за прошедшие сутки на 10:00 19 апреля лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания коронавирусом.

Выявили 10 случаев в Ковровском районе, 6 случаев во Владимире, 5 случаев в Муромском районе, 3 случая в Собинском районе, 2 случая в Кольчугинском районе и 1 случай в Киржачском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 225 случаев заболевания. Больше всего заболевших в Петушках - 45 человек и в Коврове - 44 человека. Далее идкт Муром с 34 заболевшими, Юрьев-Польский - 20, Владимир - 18, Александров - 17, Гусь-Хрустальный -13, Кольчугино - 11, Собинка - 6, Судогда - 5, Киржасчкий район - 4, Камешково - 2, Вязники - 2, Меленки - 2. По одному случаю в Гороховце и в Радужном.

Из перечисленных заболевших 156 проходят амбулаторное лечение, 60 – госпитализированы. 11 пациентов уже выздоровели.Новых умерших в области нет.

В регионе проведено 9788 исследований на коронавирус, в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии – 157 исследований.

Число обращений больных с признаками ОРВИ за 18 апреля (средне тяжёлые и тяжёлые формы) – 191, больных с признаками внебольничной пневмонии – 20. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 42 пациента с ОРВИ и 247 – с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU