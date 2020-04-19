В Гороховце может появиться фонтан "Царь Горох"

19 Апр 2020 2020-04-19T09:17:56+03:00

Для этого нужно поголосовать за поект

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Мы уже писали о том, что Владимирская область принимает участие в проекте "Культурный след", направленный на создание в необычных арт-объектов. В прошлом году благодаря этому проекту в Юрьев-Польском районе появился Лыковский шишак.

На этот раз регион представил семь необычных арт-объектов: Мельница в Суздале, аллея земляков Киржаского края, памятник "Взошедшим на вершину" в поселке Ставрово, заяц с герба в Коврове, фонтан в виде звезды, посвященный годовщине Победы в Петушинском районе, галерея искусств в храме села Кибол и фонтан "Царь Горох" в Гороховце.

Из всех объектов пока больше всего голосов набрал как раз фонтан "Царь Горох". За него проголосовали 55 человек.

- "Царь Горох" - не персонаж сказки, а именно объект в виде растения в царской короне, в стручке которого отсутствует одна из горошин. В это углубление нужно попасть монеткой и загадать желание. Скульптуру гороха можно выполнить из сплава металлов, которые окисляются до зеленого цвета под воздействием воды. Бассейн фонтана из любого другого подходящего материала, - описывает поект автор Оксана Шаталова.

Проголосовать за проекты можно на сайте проекта Культурный след.

ИСТОЧНИК KP.RU