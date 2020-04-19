В Меленковском районе горел частный дом
Обошлось без жертв
фото с ГУ МЧС по Владимирской области
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Около 19 часов 18 апреля в Меленковском районе по улице Центральная загорелся частный дом. На место тут же выехали пожарные подразделения Меленковского гарнизона.
Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. К ликвидации последствий пожара привлекались 5 единиц техники, 12 человек, в том числе от МЧС 4 единицы техники, 11 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU