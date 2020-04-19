В Меленковском районе горел частный дом

19 Апр 2020 2020-04-19T07:57:16+03:00

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Около 19 часов 18 апреля в Меленковском районе по улице Центральная загорелся частный дом. На место тут же выехали пожарные подразделения Меленковского гарнизона.

Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. К ликвидации последствий пожара привлекались 5 единиц техники, 12 человек, в том числе от МЧС 4 единицы техники, 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU