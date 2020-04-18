2020-04-18T20:52:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Ежедневно в лабораториях Владимирской области проводят 1300 тестов на коронавирус

Подтверждать предварительно поставленные диагнозы смогут, не отправляя анализы за пределы региона
Алена Смирнова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На брифинге, который прошел в администрации Владимирской области, директор департамента здравоохранения региона Алексей Мозалев сообщил о том, что в настоящий момент суммарная производительность лабораторий области приблизилась к отметке в 1300 тестов на коронавирус в день, или около 35 тысяч в месяц.

Сейчас специалисты ищут возможности для увеличения количества проводимых в регионе исследований на Covid-19. Кроме того, прорабатывается вопрос о введении тестирования на коронавирус на основании анализа крови.

Также главный врач Центра гигиены и эпидемиологии региона Максим Буланов сообщил, что в лаборатории Центра появилась возможность давать окончательное подтверждение предварительно поставленным диагнозам на новую коронавирусную инфекцию, не отправляя тесты за пределы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ежедневно в лабораториях Владимирской области проводят 1300 тестов на коронавирус
Учебный год владимирских школьников и студентов закончится досрочно
В центрах занятости населения Владимирской области на учете состоят почти 12 тысяч человек
Сотрудники МЧС проводят дезобработку храмов Владимирской области перед Пасхой
Житель Владимирской области заболел клещевым энцефалитом
Во Владимирской области запретили перевозку пассажиров и багажа по заказу
Больше всего заболевших коронавирусом за сутки - в Александровском районе
Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области на 18 апреля 2020 - 198 человек
Экс-главврач владимирской ОКБ останется в СИЗО до 29 мая
Российские ученые создали самый быстрый в мире тест на коронавирус
Сотрудникам старше 65 лет во Владимирской области автоматически положен больничный
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
Владимирским школам рекомендовали сократить домашние задания
Больше 40 владимирцев позвонили по телефону доверия МЧС
Во Владимирской области стартовала акция "Тележка добра"
«Ростелеком» выступит партнером трансляции Пасхального богослужения во Владимире
Онлайн-концерт Полины Гагариной с премьерой песни в Wink смотрели с 530 тысяч устройств
В Центральной городской больнице Коврова открыли отделение для лечения пневмонии и коронавируса
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink