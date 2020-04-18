Ежедневно в лабораториях Владимирской области проводят 1300 тестов на коронавирус

18 Апр 2020 2020-04-18T20:52:45+03:00

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На брифинге, который прошел в администрации Владимирской области, директор департамента здравоохранения региона Алексей Мозалев сообщил о том, что в настоящий момент суммарная производительность лабораторий области приблизилась к отметке в 1300 тестов на коронавирус в день, или около 35 тысяч в месяц.

Сейчас специалисты ищут возможности для увеличения количества проводимых в регионе исследований на Covid-19. Кроме того, прорабатывается вопрос о введении тестирования на коронавирус на основании анализа крови.

Также главный врач Центра гигиены и эпидемиологии региона Максим Буланов сообщил, что в лаборатории Центра появилась возможность давать окончательное подтверждение предварительно поставленным диагнозам на новую коронавирусную инфекцию, не отправляя тесты за пределы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU