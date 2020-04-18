2020-04-18T20:35:44+03:00
Общество

Учебный год владимирских школьников и студентов закончится досрочно

Это произойдет 15 или 20 мая
Алена Смирнова
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Решение об окончании учебного года, сообщает администрация области, находится в полномочиях образовательного учреждения. Завершить его раньше или нет зависит от выполнения учебного плана. Большинство образовательных организаций региона планирует закончить учебный год 15 или 20 мая.

Отметим, все школьники Владимирской области сейчас учатся удаленно. Каждый день на региональной платформе дистанционного обучения со своими педагогами занимается более 150 тысяч ребят. Те школьники, в районе проживания которых нет Интернета и качественной мобильной связи, посещают 21 дежурный класс с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований по безопасности.

Все студенты профессиональных учебных учреждений также находятся на удаленном обучении, за исключением тех, кто пишет дипломные работы и будет защищать их на государственной комиссии в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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