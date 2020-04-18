2020-04-18T20:30:39+03:00
Общество

В центрах занятости населения Владимирской области на учете состоят почти 12 тысяч человек

С 9 апреля поступило более 3 тысяч заявлений от граждан
Алена Смирнова
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Как сообщает администрация Владимирской области, сейчас все подразделения службы занятости населения региона переведены на дистанционный режим работы и оказывают все услуги удаленно. В период пандемии число безработных выросло - сейчас на учете состоят 11700 человек. Только с 9 апреля в учреждения поступило более 3 тысяч заявлений от потерявших работу жителей.

На сегодняшний день признаны безработными 7287 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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