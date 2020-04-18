2020-04-18T16:47:47+03:00
Происшествия

Житель Владимирской области заболел клещевым энцефалитом

За прошедшую неделю клещи покусали 8 человек
Алена Смирнова
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По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю клещи укусили 8 жителей региона. Четыре человека обратились к медикам в Суздальском районе, два - во Владимире, еще по одному в Камешковском районе и в районе Кусуново.

Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в одном случае.

В ведомстве уточняют, что в случае присасывания клеща нужно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства для получения квалифицированной помощи по удалению клеща. Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области», по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, д.20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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