Во Владимирской области запретили перевозку пассажиров и багажа по заказу

18 Апр 2020 2020-04-18T13:41:25+03:00

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Во Владимирской области запретили деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по заказу. Такая мера, сообщают в администрации области, временная и будет отменена после снятия режима повышенной готовности. Если быть точнее, то речь идет о "черных перевозчиках", которые регулярно возят людей по маршрутам в направлении Мурома, Гусь-Хрустального, Судогодского районов.

Запрет не коснется перевозчиков, доставляющих от дома до работы и обратно работников организаций и индивидуальных предпринимателей, на которых не распространяется комплекс ограничений в нерабочие дни. Также запрет не распространяется на осуществление регулярных маршрутов, работу общественного транспорта, а также на деятельность такси.

ИСТОЧНИК KP.RU