2020-04-18T13:41:25+03:00
Общество

Во Владимирской области запретили перевозку пассажиров и багажа по заказу

Речь идет о "черных перевозчиках"
Алена Смирнова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Владимирской области запретили деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа по заказу. Такая мера, сообщают в администрации области, временная и будет отменена после снятия режима повышенной готовности. Если быть точнее, то речь идет о "черных перевозчиках", которые регулярно возят людей по маршрутам в направлении Мурома, Гусь-Хрустального, Судогодского районов.

Запрет не коснется перевозчиков, доставляющих от дома до работы и обратно работников организаций и индивидуальных предпринимателей, на которых не распространяется комплекс ограничений в нерабочие дни. Также запрет не распространяется на осуществление регулярных маршрутов, работу общественного транспорта, а также на деятельность такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Владимирской области заболел клещевым энцефалитом
Во Владимирской области запретили перевозку пассажиров и багажа по заказу
Больше всего заболевших коронавирусом за сутки - в Александровском районе
Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области на 18 апреля 2020 - 198 человек
Экс-главврач владимирской ОКБ останется в СИЗО до 29 мая
Российские ученые создали самый быстрый в мире тест на коронавирус
Сотрудникам старше 65 лет во Владимирской области автоматически положен больничный
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
Владимирским школам рекомендовали сократить домашние задания
Больше 40 владимирцев позвонили по телефону доверия МЧС
Во Владимирской области стартовала акция "Тележка добра"
«Ростелеком» выступит партнером трансляции Пасхального богослужения во Владимире
Онлайн-концерт Полины Гагариной с премьерой песни в Wink смотрели с 530 тысяч устройств
В Центральной городской больнице Коврова открыли отделение для лечения пневмонии и коронавируса
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink