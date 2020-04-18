Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области на 18 апреля 2020 - 198 человек

18 Апр 2020 2020-04-18T10:51:02+03:00

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Количество заболевших коронавирусной инфекцией во Владимирской области, по данным на 10.30 18 апреля, составило 198 человек. 17 апреля было 183 случая, новых подтвержденных положительных тестов за сутки - 15. Количество смертельных исходов пока не увелилось, умерло 5 человек, трое в Коврове и двое в Петушках.

Зато, по данным сайта Стопкоронавирус.ру, который аккумулирует данные от региональных департаментов здравоохранения, во Владимирской области уже 11 человек числятся официально выздоровевшими от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU