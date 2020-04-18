Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области на 18 апреля 2020 - 198 человек
За сутки добавилось 15 новых случаев
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Количество заболевших коронавирусной инфекцией во Владимирской области, по данным на 10.30 18 апреля, составило 198 человек. 17 апреля было 183 случая, новых подтвержденных положительных тестов за сутки - 15. Количество смертельных исходов пока не увелилось, умерло 5 человек, трое в Коврове и двое в Петушках.
Зато, по данным сайта Стопкоронавирус.ру, который аккумулирует данные от региональных департаментов здравоохранения, во Владимирской области уже 11 человек числятся официально выздоровевшими от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU