Экс-главврач владимирской ОКБ останется в СИЗО до 29 мая

18 Апр 2020 2020-04-18T10:45:39+03:00

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Бывшему главному врачу областной клинической больницы Любови Быковой продлили срок содержания под стражей. Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и решил оставить Любовь Быкову в СИЗО до 29 мая.

Напомним, она обвиняется в растрате бюджетных средств, выделенных по нацпроекту «Здравоохранение», и получении взятки в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU