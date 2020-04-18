Экс-главврач владимирской ОКБ останется в СИЗО до 29 мая
Любовь Быкова обвиняется в растрате бюджетных средств
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Бывшему главному врачу областной клинической больницы Любови Быковой продлили срок содержания под стражей. Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и решил оставить Любовь Быкову в СИЗО до 29 мая.
Напомним, она обвиняется в растрате бюджетных средств, выделенных по нацпроекту «Здравоохранение», и получении взятки в особо крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU