Российские ученые создали самый быстрый в мире тест на коронавирус

17 Апр 2020 2020-04-17T17:52:38+03:00

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Российская компания «Эвотэк - Мирай Геномикс» (EMG) разработала тест на коронавирус, который показывает результат с точностью до 99,9% всего за 30 минут. Как объяснилдиректор компании-производителя Ленар Валеев, главная задача состояла в том, чтобы создать портативную лабораторию, производство которой можно было бы легко масштабировать, поскольку в условиях пандемии необходимо за считанные дни развернуть производство в очень большом объеме.

Разработку ученых проверял новосибирский центр "Вектор", который первым в стране запустил производство тестов. Из 800 образцов: 400 положительных и 400 отрицательных - тест показал 100-процентный результат. При этом тест EMG в 10 раз более чувствительный, чем другие системы, и может определить даже минимальное присутствие вирус сразу после заражения.

Компания готова выпускать 2,5 миллиона тестов и 1000 портативных лабораторий в неделю.Под производство минилабораторий переоборудуются предприятия оборонного комплекса. Страна получит возможность охватить массовым тестированием десятки миллионов людей. Тест-системы EMG уже доставлены в США, ОАЭ, Австрию и другие страны. Там они или уже задействованы в диагностике или проходят последние регистрационные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU