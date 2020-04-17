Больше 40 владимирцев позвонили по телефону доверия МЧС

17 Апр 2020 2020-04-17T16:49:54+03:00

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В областном управлении МЧС начал работать телефон доверия психологической службы. C 15 апреля психологам поступило уже более 40 звонков.

- Жители задают вопросы, касающиеся перемещения, оплаты услуг, организации жизнедеятельности в условиях самоизоляции, и по психологическому преодолению происходящего – стены, конечно, уже «давят» многих. Специалисты каждому человеку дают подробную консультацию. Главный посыл – всё, что сейчас происходит – временно, – отметил Денис Лякишев, директор департамента региональной политики, член Оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Длительное пребывание в ограниченном пространстве, воздействие негативного информационного фона, невозможность заниматься привычной деятельностью, нарушение обычного ритма жизни, минимизация контактов – это и многое другое выбивает людей «из колеи».

Обратиться на телефон доверия психологической службы РСЧС можно с 08:00 до 22:00 по номеру: 8 (4922) 40-61-32.

ИСТОЧНИК KP.RU