Во Владимирской области стартовала акция "Тележка добра"

17 Апр 2020 2020-04-17T16:30:14+03:00

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В гипермаркетах и крупных магазинах Владимира стартовала всероссийская акция «Тележка добра». Все продукты, которые владимирцы оставят в тележке, будут доставлены волонтерами нуждающимся в продуктовой помощи старшему поколению.

- Суть акции заключается в том, что человек идет себе за покупками и параллельно покупает тот или иной нескоропортящийся товар. Он кладет продукты в тележку. По мере наполнения этой корзины наши волонтеры приезжают, забирают, фасуют эти продукты по наборам и развозят их по адресам заявителей, - рассказала Виктория Дерипаско, руководитель исполкома ОНФ во Владимирской области.

Организаторы просят граждан оставлять продукты долгого хранения — крупы, консервы, чай, сахар, мучные и макаронные изделия. Никто никого не заставляет продукты люди оставляют по желанию. Одним из первых к акции во Владимире присоединился торговый дом «Владимирский стандарт».

Что касается безопасности, то тележки устанавливают в зоне видимости сотрудников супермаркетов. Проблем с воровством возникнуть не должно. Например, в гипермаркете «Ашан» за тележками добра наблюдают, в том числе и охранники.

К слову, за день работы проекта в гипермаркете собрали уже три тележки продуктов. Этого количества продуктов питания хватит, чтобы обеспечить едой 15 пожилых граждан. Продуктовые наборы сегодня-завтра им развезут волонтеры.

Напоминаем, что оформить заявку на доставку еды, лекарств или оплату ЖКХ можно, обратившись на горячую линию по телефону: 8 (800) 200-34-11.

Также в период пандемии коронавируса работает единый портал мывместе2020.рф, через который идет набор волонтеров и людей, готовых поддержать нуждающихся в сложный период.

ИСТОЧНИК KP.RU