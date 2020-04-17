2020-04-17T14:52:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Центральной городской больнице Коврова открыли отделение для лечения пневмонии и коронавируса

Отделение рассчитано на 60 койко-мест
Виктория СУХОВА
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16 апреля на базе Центральной городской больницы Коврова завершилось перепрофилирование отделения для лечения пациентов с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщил главный врач ЦГБ Антон Зинченко, отделение рассчитано на 60 койко-мест. Большинство из них оснащены подводкой кислорода для аппаратной поддержи пациентов с дыхательной недостаточностью. Отделение будет принимать пациентов из Коврова, Ковровского, Камешковского и Вязниковского районов.

Кроме того, до конца апреля на базе Ковровской многопрофильной городской больницы №1 откроется инфекционный госпиталь на 60 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом.

Во Владимирской области функционируют уже более 500 коек. В ближайшее время это число планируется довести до 782.

ИСТОЧНИК KP.RU

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