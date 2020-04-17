Во Владимирской области накануне Пасхи все же разрешили освящать куличи
Из-за пандемии верующих Владимирской области призывают воздержаться от посещения храмов, перейти на домашнюю молитву и наблюдать за пасхальным богослужением по телевизору.
Прямую трансляцию этого события во Владимире будет вести телеканал «Губерния-33» с 00:00 19 апреля. В этом году пасхальное богослужение пройдёт в храме Рождества Христова Богородице-Рождественского монастыря.
Освящение куличей накануне Пасхи пройдёт при всех храмах области с соблюдением мер безопасности.
Напоминаем, что кладбища временно посещать запрещено. Исключение составляют похороны. Запрет будет действовать до снятия режима повышенной готовности в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU