Во Владимирской области накануне Пасхи все же разрешили освящать куличи

17 Апр 2020 2020-04-17T14:12:54+03:00

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Из-за пандемии верующих Владимирской области призывают воздержаться от посещения храмов, перейти на домашнюю молитву и наблюдать за пасхальным богослужением по телевизору.

Прямую трансляцию этого события во Владимире будет вести телеканал «Губерния-33» с 00:00 19 апреля. В этом году пасхальное богослужение пройдёт в храме Рождества Христова Богородице-Рождественского монастыря.

Освящение куличей накануне Пасхи пройдёт при всех храмах области с соблюдением мер безопасности.

Напоминаем, что кладбища временно посещать запрещено. Исключение составляют похороны. Запрет будет действовать до снятия режима повышенной готовности в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU