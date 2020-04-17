В Камешково из-за неполадок в электросети чуть не сгорел дом
Пожар начался в мансарде
Фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области
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В полночь 17 апреля в произошел пожар в частном доме в Камешково. На место тут же выехали пожарные подразделения Камешковского гарнизона.
Когда пожарные приехали, горело внутри мансарды. Огонь в любую минуту мог перекинуться на дом. Но огнеборцы успели его потушить.
- Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 8 человек, 2 единицы техники, - рассказали в областном управлении МЧС.
Наиболее вероятная причина пожара – аварийный режим работы электросети.
ИСТОЧНИК KP.RU