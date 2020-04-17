Спасатели будут дежурить в 42 храмах Владимирской области

17 Апр 2020 2020-04-17T13:54:02+03:00

Перед этим они дезинфицируют 115 зданий

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В связи со сложившейся обстановкой прихожанам рекомендовано не посещать храмы в Пасху. Светлое Христово Воскресенье лучше отпраздновать дома в кругу семьи.

Тем не менее, храмы Владимирской области подготавливаются к пасхальным мероприятиям. Сотрудники государственного пожарного надзора областного управления МЧС обследовали все объекты, задействованные в праздновании Пасхи.

Кроме того, 18 апреля сотрудники МЧС проведут дезобработку 115 культовых зданий и сооружений. Дежурить спасатели будут в 42 храмах.

ИСТОЧНИК KP.RU