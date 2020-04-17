Выяснить все про оплату квитанций «ЕРИЦ Владимирской области» можно по телефону

17 Апр 2020 2020-04-17T10:56:33+03:00

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Для ответов на вопросы абонентов по оплате услуг, включенных в квитанцию «ЕРИЦ Владимирской области» создан телефон «горячей линии» 8 (800) 234-59-33. С 16 апреля количество операторов, принимающих звонки на «горячую линию», увеличено.

Оплачивать квитанции рекомендуется удаленно. Это можно сделать через личный кабинет на сайте www.eric33.ru, через мобильное приложение (доступно для скачивания на App Store и Google play) и через онлайн-сервисы банков.

Для жителей Владимирской области, которые плохо ориентируются в интернет-сервисах, также предусмотрено дистанционное обслуживание. Получить справочную информацию и консультации специалистов можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефонам контактного центра: 8 (915) 770-71-58, 8 (920) 620-80-60, 8 (915) 770-72-23.

Передать показания индивидуальных приборов учёта можно по телефонам: 8 (930) 838-61-12, 8 (991) 319-22-71, 8 (991) 319-01-03, 8 (991) 320-06-83. Для этого необходимо назвать номер лицевого счёта абонента, который указан в едином платёжном документе.

ИСТОЧНИК KP.RU