2020-04-17T10:18:24+03:00
Звезды

Жителей Коврова просят поделиться идеями для открыток к Дню города

Праздник пройдет 19 сентября
Виктория СУХОВА
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В сентябре Ковров готовится встретить свой 242-й день рождения. Будет это празднование в День оружейника – 19 сентября. В эти же дни в городе должен состояться XI Съезд Городов Воинской славы.

К этим знаменательным событиям планируют выпустить набор открыток с видами Коврова. Жителей просят предлагать свои варианты – какие здания, объекты, пейзажи, уголки родного города они хотели бы запечатлеть на этих открытках.

Ковровский историко-мемориальный музей ждёт не только предложений, но и фотографий по адресу электронной почты: museum-kovrov@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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