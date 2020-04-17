За три месяца во Владимирской области поймали больше тысячи нетрезвых водителей

17 Апр 2020 2020-04-17T10:02:13+03:00

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Сотрудники областной Госавтоинспекции продолжают проводить рейды, чтобы поймать пьяных водителей.

По итогам первого квартала число ДТП с участием нетрезвых водителей в совокупности с происшествиями, при оформлении которых водители отказались проходить медицинское освидетельствование возросло с 32 до 40.

Как сообщили в областном УМВД, сложная обстановка с отмечается в Александровском, Гусь-Хрустальном, Муромском, Суздальском, Собинском и Судогодском районах.

За 3 месяца сотрудники Госавтоинспекции составили 1123 административных материала за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 103 водителя совершили правонарушение повторно и будут привлечены к уголовной ответственности.

Так,15 апреля задержали 8 нетрезвых водителе. Во Владимире - 3 человека, в Александровском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Судогодском – по одному.

Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, грозит лишение прав на 1,5 - 2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит до двух лет тюрьмы.

Полицейские просят сообщать о нетрезвых водителях по телефону: (4922) 54-16-65 в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU