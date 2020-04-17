Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области 17 апреля выросло на 24 человека
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области, по данным оперативного штаба на 10.00 17 апреля составляет 183 человека. За прошедшие сутки подтверждено 24 новых случая заражения. Они распределились так:
2 сл. в Гусь-Хрустальном,
5 сл. в Коврове,
9 сл. в Петушках,
1 сл. в Александрове,
3 сл. в Юрьев-Польском,
4 сл. во Владимире.
Как видим, наибольшее количество новых заражений - в Петушинском районе, где с 16 апреля был введен режим карантина. Это не значит, что режим неэффективен, наоборот, лишний раз подтверждает, что он необходим - все выявленные на 17 апреля больные заразились коронавирусом раньше.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183 случая коронавируса: 42 сл. в г. Петушки, 34 сл. в г. Коврове, 29 сл. о.Муром, 17 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл в г. Владимире, 11 сл. в Александрове, 11 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в Кольчугино, 5 сл. в Судогоде, 3 сл. в Собинке, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешково, 1 сл. в Гороховце, 1 сл. в Радужном, 1 сл. В Вязниках, 2 сл. в Меленках.
Количество умерших от коронавируса по данным на утро 17 апреля составляет 5 человек, количество выздоровевших - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU