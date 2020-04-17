Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области 17 апреля выросло на 24 человека

17 Апр 2020 2020-04-17T10:01:11+03:00

Больше всего случаев заражения опять в Петушках

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Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области, по данным оперативного штаба на 10.00 17 апреля составляет 183 человека. За прошедшие сутки подтверждено 24 новых случая заражения. Они распределились так:

2 сл. в Гусь-Хрустальном,

5 сл. в Коврове,

9 сл. в Петушках,

1 сл. в Александрове,

3 сл. в Юрьев-Польском,

4 сл. во Владимире.

Как видим, наибольшее количество новых заражений - в Петушинском районе, где с 16 апреля был введен режим карантина. Это не значит, что режим неэффективен, наоборот, лишний раз подтверждает, что он необходим - все выявленные на 17 апреля больные заразились коронавирусом раньше.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183 случая коронавируса: 42 сл. в г. Петушки, 34 сл. в г. Коврове, 29 сл. о.Муром, 17 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл в г. Владимире, 11 сл. в Александрове, 11 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в Кольчугино, 5 сл. в Судогоде, 3 сл. в Собинке, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешково, 1 сл. в Гороховце, 1 сл. в Радужном, 1 сл. В Вязниках, 2 сл. в Меленках.

Количество умерших от коронавируса по данным на утро 17 апреля составляет 5 человек, количество выздоровевших - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU