2020-04-16T22:10:08+03:00
Коронавирус Covid-19

На время карантина в Петушинском районе закроются учреждения и предприятия

Губернатор внес дополнения в указ
Виктория СУХОВА
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Глава региона Владимир Сипягин внес дополнения в указ об установлении карантина в Петушинском районе.

Теперь ограничивается работа предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239. Они вместе с другими жителями отправляются на карантин.

Напомним, что на сегодняшний день в Петушках коронавирусом заражены 33 человека. В Петушинский район не смогут попасть люди, не имеющие местной прописки. Беспрепятственно пропустят лишь машины экстренных и дорожных служб, пожарных, скорую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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