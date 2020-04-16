Владимирцев приглашают на бесплатные онлайн-тренировки по кёкусинкай

16 Апр 2020 2020-04-16T21:48:12+03:00

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Владимирская областная Федерация кёкусинкай запускает регулярные онлайн-тренировки, которые проводятся бесплатно. Они рассчитаны на людей всех возрастов и разной степени физической подготовки.

Первое занятие состоится в пятницу, 17 апреля, в 19.00. Посмотреть ее можно здесь.

Онлайн-тренировки проводятся в рамках акции, запущенной Министерством спорта России в социальных сетях «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни», и поддержанной областным департаментом по физической культуре и спорту.

Напомним, акция «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни» направлена на то, чтобы поддержать и объединить всех, кто остается в эти дни дома в том числе спортсменов - опытных и не очень, у которых нет возможности тренироваться в привычном для себя режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU