Спасатели будут дезинфицировать Петушинский район и храмовые территории в регионе

16 Апр 2020 2020-04-16T22:10:33+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин принял решение о выделении дополнительных средств на закупку дезинфицирующих средств.

На эти средства дополнительно закуплено 10 тысяч литров дезинфицирующих средств, которые переданы в областное управление МЧС.

В течение трёх дней – с 17-го по 19-ое апреля сотрудники МЧС будут проводить дезинфекцию общественных мест. Прежде всего, речь идёт о Петушинском районе, который закрыли на карантин.

Кроме того, будут обрабатываться храмовые территории в разных районах области в преддверии празднования Святой Пасхи.

На начальном этапе этой работы от Главного управления МЧС России по Владимирской области будут задействованы 28 человек личного состава и 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU