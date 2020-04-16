2020-04-16T22:10:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Спасатели будут дезинфицировать Петушинский район и храмовые территории в регионе

Губернатор выделил дополнительные средства
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Владимир Сипягин принял решение о выделении дополнительных средств на закупку дезинфицирующих средств.

На эти средства дополнительно закуплено 10 тысяч литров дезинфицирующих средств, которые переданы в областное управление МЧС.

В течение трёх дней – с 17-го по 19-ое апреля сотрудники МЧС будут проводить дезинфекцию общественных мест. Прежде всего, речь идёт о Петушинском районе, который закрыли на карантин.

Кроме того, будут обрабатываться храмовые территории в разных районах области в преддверии празднования Святой Пасхи.

На начальном этапе этой работы от Главного управления МЧС России по Владимирской области будут задействованы 28 человек личного состава и 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На время карантина в Петушинском районе закроются учреждения и предприятия
Владимирцев приглашают на бесплатные онлайн-тренировки по кёкусинкай
Спасатели будут дезинфицировать Петушинский район и храмовые территории в регионе
Муромлянин хранил в гараже почти тринадцать тысяч пачек контрафактных сигарет
Жителя Петушков подозревают в торговле наркотиками
В апреле во Владимирской области должен начаться раздельный сбор мусора
Нотариуса из Петушков подозревают в злоупотреблении полномочиями
В этом году во Владимире отремонтируют 16 дворов
Владимирцам, потерявшим работу, предлагают устроиться почтальоном или оператором по работе с клиентами
Владимирский Успенский собор попал в десятку самых красивых храмов России
К владимирской таможне присоединится ярославская
Департамент ЖКХ Владимирской области возглавила Елена Семенова
Ковровчанин оштрафован за распространение экстремистских записей
Владимирские выпускники начнут сдавать ЕГЭ и ГИА с 8 июня
Владимирский бухгалтер присвоила почти три миллиона рублей
Во владимирском садике №71 откроют дежурные группы
В районные больницы Владимирской области поступят 15 машин скорой помощи
ВТБ за месяц увеличил число удаленных рабочих мест в пять раз
ВТБ и Группа ПИК провели первую в России онлайн-выдачу ипотеки
Самоизоляция во Владимире: атомный центр предлагает сыграть онлайн в интеллектуальный квиз
Директором территориального Фонда ОМС Владимирской области стал Андрей Петрищев
Какие продукты во Владимире подорожали к Пасхе
Во владимирской ОКБ помогли 500 пациентам с помощью ГМО-препаратов
В Александровском районе хозяйка прозевала пожар дома, пока работала на огороде