Спасатели будут дезинфицировать Петушинский район и храмовые территории в регионе
Губернатор Владимир Сипягин принял решение о выделении дополнительных средств на закупку дезинфицирующих средств.
На эти средства дополнительно закуплено 10 тысяч литров дезинфицирующих средств, которые переданы в областное управление МЧС.
В течение трёх дней – с 17-го по 19-ое апреля сотрудники МЧС будут проводить дезинфекцию общественных мест. Прежде всего, речь идёт о Петушинском районе, который закрыли на карантин.
Кроме того, будут обрабатываться храмовые территории в разных районах области в преддверии празднования Святой Пасхи.
На начальном этапе этой работы от Главного управления МЧС России по Владимирской области будут задействованы 28 человек личного состава и 10 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU