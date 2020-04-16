2020-04-16T17:52:23+03:00
Происшествия

Муромлянин хранил в гараже почти тринадцать тысяч пачек контрафактных сигарет

Он торговал ими, развоя по домам
Ирина Мальцева
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Сорокашестилетний житель Мурома наладил незаконный бизнес: купив через интернет немаркированную табачную продукцию, торговля которой запрещена. Он сгрузил ее у себя в гараже и торговал потихоньку, доставляя заказчикам по домам. Оперативники изъяли из его машины и импровизированного склада более двенадцати с половиной тысяч немаркированных пачек сигарет. В розницу их минимальная стоимость составила бы 600 тысяч рублей. Сейчас в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере». Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, вину он признал. «Светит» мужчине штраф до полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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