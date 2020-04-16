Жителя Петушков подозревают в торговле наркотиками

16 Апр 2020 2020-04-16T17:25:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Двадцатитрехлетнего жителя Петушков полицейские задержали с почти шестью граммами синтетического наркотика, что считается крупным размером. Как рассказал сам молодой человек, он должен был разложить наркотики в областном центре в тайники-закладки. Сейчас парень, в отношении которого возбуждено уголовное дело, взят под стражу. А накануне внимание сотрудников ДПС УМВД России по городу Владимиру привлек мужчина, что-то искавший в лесочке вдоль дороге. Полицейские задержали машину, куда он сел. И обнаружили у тридцатитрехлетнего жителя Рязани четыре пакета с наркотиками. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU