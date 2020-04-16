В апреле во Владимирской области должен начаться раздельный сбор мусора

16 Апр 2020 2020-04-16T15:53:12+03:00

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После того, как во Владимирской области была введена новая система обращения с отходами, у жителей возникли претензии по поводу исчезновения раздельного сбора ТКО. В областной администрации пообещали раздельный сбор постепенно вернуть и разработали план, который называется "дорожная карта". По нему к 1 апреля региональные операторы и органы местного самоуправления должны были решить, где и как устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора, а также разобраться, хватает ли мусоровозов для новой системы и если нет, то закупить их.

На этой неделе представители регоператоров отчитались о поэтапном внедрении раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов в ряде муниципальных образований.

В зоне №1 компания «Хартия» планирует установить два типа контейнеров: для перерабатываемых отходов (пластика, стекла, бумаги и металла) и для неперерабатываемых отходов (остатков пищи, средств гигиены и ухода за детьми, загрязненной упаковки). Всего планируется поставить 600 баков, первые 140 уже появились в Александровском районе.

Регоператор по зоне №2 «Биотехнологии» уже начал раздельный сбор мусора во Владимире. Специальные контейнеры установлены уже на 50 площадках. К концу года во Владимире под раздельный сбор отходов планируется оборудовать 400 площадок.

Региональный оператор в зоне № 3 – ООО «ЭКО-транс» – начал внедрять раздельный сбор мусора в Муроме. В городе уже установлено 134 контейнера, на официальном сайте компании размещена интерактивная карта объектов раздельного сбора отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU