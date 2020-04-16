Нотариуса из Петушков подозревают в злоупотреблении полномочиями

16 Апр 2020 2020-04-16T14:46:31+03:00

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Нотариус Петушинского нотариального округа в феврале прошлого года приняла жителя Петушков, который являлся одним из учредителей компании. Сорокасемилетний нотариус должен был заверить заявление, согласно которому посетитель назначался директором организации. Не проверив полномочий клиента действовать от имении предприятия, как положено по закону, нотариус засвидетельствовал подлинность подписи последнего. Благодаря этому предприимчивый горожанин смог внести изменения в документы, став руководителем общества. Также в марте и апреле прошлого года злоумышленник заверил заявления посетители, обратившегося к нему от имени компании. В результате незаконно уменьшили доли остальных учредителей организации. В апреле этого года в отношении нотариуса возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Ему грозит не только крупный штраф, но и запрет на некоторые виды деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU