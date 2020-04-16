В этом году во Владимире отремонтируют 16 дворов

16 Апр 2020 2020-04-16T14:29:01+03:00

Сейчас работы ведутся в 10 дворах

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Во Владимире начался ремонт дворов многоквартирных домов. В рамках национального проекта «Комфортная городская среда» в этом году запланировано отремонтировать 16 дворов.

Сейчас работы ведутся в 10 дворах по адресам: ул. Усти-на-Лабе, д. 6, ул. Безыменского, дд. 16 и 16-а, ул. Верхняя Дуброва, д. 38-б, ул. Соколова-Соколенка, д. 17-а, пр. Ленина. дд. 67-а. 67-б и 67-в, пр. Строителей, д. 2 и др.

Жители дома №6 по ул. Усти-на-Лабе ждали ремонта своего двора два года. Во дворе полностью заменят асфальтовое покрытие проезжей части и подходы к подъездам, будут установлены урны, отремонтированы лавочки, приведут в порядок ограждения и обновят газоны.

Всего на реализацию нацпроекта в 2020 году в городском бюджете предусмотрено 111 млн 560,3 тыс. руб. Из этих средств около 75 млн рублей направят на работы первой очереди благоустройства парка «Добросельский».

Остальные средства - 37 млн бюджетных рублей плюс свыше 1,1 млн. руб средств жителей (3-процентное софинансирование) - направлены как раз на благоустройство 16 дворов 25 домов.

ИСТОЧНИК KP.RU