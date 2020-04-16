Владимирцам, потерявшим работу, предлагают устроиться почтальоном или оператором по работе с клиентами

16 Апр 2020 2020-04-16T14:12:45+03:00

Также требуются люди на руководящие посты

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- УФПС по Владимирской области готово поддержать тех, кто в новой экономической ситуации остался без работы и предлагает вакансии на территории всей Владимирской области, - сообщил директор УФПС Владимирской области Евгений Манов.

Большую часть новых сотрудников почта ищет на должности почтальона и оператора по работе с клиентами. Также жителям региона предлагают вакансии начальника и заместителя начальника отделения почтовой связи.

Обещают официальное трудоустройство. Для тех, кто находится в длительном отпуске, возможно совмещение.

Почта гарантирует стабильную заработную плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Трудоустройство возможно на постоянной или временной основе.

Отдел подбора персонала готов проводить собеседования в режиме онлайн с помощью любого удобного для соискателя сервиса: Skype, WhatsApp, Viber.

Для получения более подробной информации, записаться на собеседования и узнать об актуальных вакансиях компании можно по телефонам: +7 910 090 10 88, 8(4922)32 69 98

ИСТОЧНИК KP.RU