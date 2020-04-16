2020-04-16T14:06:48+03:00
Общество

Владимирский Успенский собор попал в десятку самых красивых храмов России

Так считают пользователи социальных сетей
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к православному празднику Пасхи опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые красивые храмы.

Смольный собор Воскресения Христова и Храм Христа Спасителя лидируют в списке самых красивых православных святынь России. Соборы в Санкт-Петербурге и Москве набрали по 21% голосов.

Также туристам нравятся Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде и Благовещенский собор Казанского кремля в Казани. За них проголосовало 12% опрашиваемых.

За церковь Воскресения Христова (Форосский храм) в Крыму, церковь Преображения Господня в Кижах (Карелия) и Успенский собор во Владимире свои голоса отдали 9% пользователей соцсетей. Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону и собор Святого Архистратига Михаила в Сочи набрали 3% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нотариуса из Петушков подозревают в злоупотреблении полномочиями
В этом году во Владимире отремонтируют 16 дворов
Владимирцам, потерявшим работу, предлагают устроиться почтальоном или оператором по работе с клиентами
Владимирский Успенский собор попал в десятку самых красивых храмов России
К владимирской таможне присоединится ярославская
Департамент ЖКХ Владимирской области возглавила Елена Семенова
Ковровчанин оштрафован за распространение экстремистских записей
Владимирские выпускники начнут сдавать ЕГЭ и ГИА с 8 июня
Владимирский бухгалтер присвоила почти три миллиона рублей
Во владимирском садике №71 откроют дежурные группы
В районные больницы Владимирской области поступят 15 машин скорой помощи
ВТБ за месяц увеличил число удаленных рабочих мест в пять раз
ВТБ и Группа ПИК провели первую в России онлайн-выдачу ипотеки
Самоизоляция во Владимире: атомный центр предлагает сыграть онлайн в интеллектуальный квиз
Директором территориального Фонда ОМС Владимирской области стал Андрей Петрищев
Какие продукты во Владимире подорожали к Пасхе
Во владимирской ОКБ помогли 500 пациентам с помощью ГМО-препаратов
В Александровском районе хозяйка прозевала пожар дома, пока работала на огороде