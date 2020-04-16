Владимирский Успенский собор попал в десятку самых красивых храмов России
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к православному празднику Пасхи опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые красивые храмы.
Смольный собор Воскресения Христова и Храм Христа Спасителя лидируют в списке самых красивых православных святынь России. Соборы в Санкт-Петербурге и Москве набрали по 21% голосов.
Также туристам нравятся Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде и Благовещенский собор Казанского кремля в Казани. За них проголосовало 12% опрашиваемых.
За церковь Воскресения Христова (Форосский храм) в Крыму, церковь Преображения Господня в Кижах (Карелия) и Успенский собор во Владимире свои голоса отдали 9% пользователей соцсетей. Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону и собор Святого Архистратига Михаила в Сочи набрали 3% голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU