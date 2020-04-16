К владимирской таможне присоединится ярославская

16 Апр 2020 2020-04-16T13:58:20+03:00

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20 апреля Владимирская таможня отметит свое 28-летие.

— Сегодня работа идет в напряженном режиме, — говорит начальник Владимирской таможни Павел Павлов. — Несмотря на пандемию, движение грузов не останавливается.В день регистрируется в среднем 300 деклараций на товары.Сейчас максимальное содействие оказывается при импорте консервов, муки, макарон, масла, товаров первой необходимости, в том числе масок, антисептиков, средств гигиены. Контролируется временный запрет на вывоз из России респираторов, защитных комбинезонов, дезинфицирующих, противовирусных средств, медицинских перчаток и т.п.

Владимирскую таможню в этом году ждут серьезные структурные изменения. В октябре произойдет реорганизация Ярославской таможни. Ее присоединят к нашей. В состав таможни войдут еще шесть таможенных постов.

Кроме того, впланируется масштабный проект по созданию сети электронных таможен и центров электронного декларирования, куда будут подаваться все декларации на товары. Это позволит производить декларирование без привязки к региону покупателя и месту нахождения товаров.

Планируется изменение статуса Владимирской таможни: таможенные посты будут проводить только таможенные операции, требующие непосредственного контакта с товарами.

ИСТОЧНИК KP.RU