Департамент ЖКХ Владимирской области возглавила Елена Семенова

16 Апр 2020 2020-04-16T13:46:02+03:00

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Сегодня директором департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области назначена Елена Семёнова.

Елена Николаевна Семёнова родилась во Владимире в 1978 году. Закончила Владимирский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятиях городского хозяйства». Работу в департаменте ЖКХ областной администрации начала в 2004 году, где прошла все ступени служебного роста от специалиста 1 категории до первого заместителя директора.

Напомним, Елена Семенова сменила на посту Илья Потапова. В феврале, находясь на больничном, он написал заявление на отпуск с последующим увольнением. 3 марта стал последним рабочим днем Потапова.

ИСТОЧНИК KP.RU