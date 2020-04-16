Департамент ЖКХ Владимирской области возглавила Елена Семенова
Сегодня директором департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области назначена Елена Семёнова.
Елена Николаевна Семёнова родилась во Владимире в 1978 году. Закончила Владимирский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятиях городского хозяйства». Работу в департаменте ЖКХ областной администрации начала в 2004 году, где прошла все ступени служебного роста от специалиста 1 категории до первого заместителя директора.
Напомним, Елена Семенова сменила на посту Илья Потапова. В феврале, находясь на больничном, он написал заявление на отпуск с последующим увольнением. 3 марта стал последним рабочим днем Потапова.
ИСТОЧНИК KP.RU