Ковровчанин оштрафован за распространение экстремистских записей

16 Апр 2020 2020-04-16T13:42:33+03:00

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Нарушения обнаружила Ковровская городская прокуратура. Как выяснилось в ходе проверки, горожанин с января 2015 года по середину марта 2020 с помощью своего смартфона разместил в соцсети аудиозапись на двух своих страницах. Но ранее решением суда эту запись признали экстремистской и включили в федеральный список экстремистских материалов. В отношении ковровчанина возбудили сразу два дела об административных правонарушениях. За массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, его оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU