Владимирские выпускники начнут сдавать ЕГЭ и ГИА с 8 июня

16 Апр 2020 2020-04-16T13:40:04+03:00

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Основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для выпускников 9 классов пройдут с 8 июня по 31 июля. ОГЭ по предметам по выбору в этом году проводиться не будет.

Участники экзаменов, не прошедшие или получившие неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным предметам в резервные сроки, смогут пересдать их в дополнительный период в сентябре. 4 сентября - экзамен по русскому языку, 7 сентября – по математике. Резервные дни для проведения экзаменов в дополнительный период: 14 сентября – русский язык, 15 сентября – математика, 18 сентября – русский язык и математика.

Что касается ЕГЭ, то его сдача может завершиться 11 июля. 8 июня выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику, 11 июня - русский язык.15 июня пройдет ЕГЭ по математике (базовый и профильный сдаются в один день); 18 июня - история, физика;22 июня - обществознание, химия; 25 июня - биология и письменный экзамен по иностранным языкам; 26 и 29 июня - устный экзамен по иностранным языкам.

В резервные дни ЕГЭ сдают досрочники и те выпускники, у котрых имеются пересечения по датам экзаменов. 1 июля - русский язык; 2 июля - биология и письменный ЕГЭ по иностранным языкам; 3 июля - география, литература, информатика, устный экзамен по иностранным языкам; 6 июля - математика (базовая и профильная); 7 июля - история, физика; 8 июля - обществознание, химия.

10 и 11 июля - резерв по всем учебным предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU