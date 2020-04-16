Владимирский бухгалтер присвоила почти три миллиона рублей

16 Апр 2020 2020-04-16T13:35:25+03:00

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Тридцатидевятилетняя горожанка, работавшая главным бухгалтером в одной из коммерческих компаний, воспользовалась доверчивостью руководства. С января 2016 по ноябрь 2017 года она ежемесячно составляла фиктивные платежные поручения и под видом расчетов с контрагентами, налоговых отчислений и перечисления зарплаты переводила на личные счета деньги предприятия. В общей сложности она похитила почти два миллиона восемьсот тысяч рублей. Женщина, обвиняемая в присвоение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере, вину признала и частично вернула деньги. Сейчас дело предстоит рассмотреть Октябрьскому районному суду.

ИСТОЧНИК KP.RU