Во владимирском садике №71 откроют дежурные группы

16 Апр 2020 2020-04-16T13:27:32+03:00

Сейчас детеей принимают только два садика

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Сити-менеджер Андрей Шохин встретился с руководством городского управления образования. Речь шла о дистанционном обучении, дежурных группах в детских садах и датах начала выплаты компенсаций за льготное школьное питание.

Исполняющая обязанности начальника управления образования Елена Маркова рассказала, что спрос на дежурные группы растет, поэтому было решено открыть их на базе еще одного детского сада - №71. Туда смогут ходить дети тех родителей, которые продолжают работать и им не с кем оставить детей.

Напомним, сейчас дежурные группы работают в детских садах №68 и №90.

ИСТОЧНИК KP.RU