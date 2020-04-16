В районные больницы Владимирской области поступят 15 машин скорой помощи

16 Апр 2020 2020-04-16T13:27:09+03:00

Пока они все припаркованы на территории Собинской больницы

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Во Владимирскую область поступило 15 новых автомобилей "скорой помощи". Они будут переданы в Александровскую, Гороховецкую, Камешковскую, Меленковскую, Петушинскую, Селивановскую, Собинскую, Судогодскую, Суздальскую и Юрьев-Польскую центральные районные больницы, а также на станции скорой медицинской помощи Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова и Мурома.

Пока что машины надо поставить на учет в ГИБДД и выдать на них номера. До тех пор, пока это не сделано, все 15 машин стоят на территории Собинской районной больницы.

Еще три автомашины скоро купят для станция скорой медицинской помощи Владимира, лот уже выставлен на торги на сайте Госзакупок.

Всего на приобретение 15 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» из областного бюджета направлено 57,5 млн рублей. По итогам конкурных процедур государственный контракт был заключён с производителем-поставщиком – компанией «Луидор».

ИСТОЧНИК KP.RU