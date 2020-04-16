2020-04-16T13:19:16+03:00
Общество

Самоизоляция во Владимире: атомный центр предлагает сыграть онлайн в интеллектуальный квиз

Игра будет посвящена биологии, истории и атомным технологиям
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Интеллектуальный турнир «Атомный зачёт: турнир городов» пройдет в субботу, 18 апреля. Его организует сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ). Участие онлайн-квизе - интеллектуальной игре типа "Что? Где? Когда?" с ответами на вопросы - бесплатное. Игра индивидуальная, хотя, конечно, все происходит удаленно, поэтому никто не сможет проверить, обсуждаете вы вопросы с кем-то или нет.

Это уже второй атомный онлайн-квиз от ИЦАЭ, первый прошел в субботу 11 апреля. Вторая игра будет посвящена биологии, истории и атомным технологиям. Она будет состоять из трёх блоков по 10 вопросов, каждый по определённой тематике.

Победителей ждут фирменные призы от ИЦАЭ, которые можно будет получить во владимирском информационном центре после снятия режима самоизоляции.

50 игроков, набравших максимальное количество баллов в апреле, будут приглашены на финальную игру в мае.

Онлайн-турнир состоится в субботу, 18 апреля. Начало в 12:00.

Узнать более подробно о проекте и задать вопросы организаторам можно по тел.: +7 (903) 832-22-27 (Илья Житков, директор), +7 (904) 032-54-32 (Анастасия, менеджер по развитию), по почте vladimir@myatom.ru, а также в сообществе «ИЦАЭ Владимира» в VK.

ИСТОЧНИК KP.RU

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