2020-04-16T12:10:46+03:00
Общество

Директором территориального Фонда ОМС Владимирской области стал Андрей Петрищев

Он вступил на должность с 16 апреля
Алексей СУХОВ
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С 16 апреля 2020 года директором территориального Фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области назначен Андрей Петрищев.

Как сообщают областные власти, Андрей Петрищев родился в 1970 году в Дзержинске. Он окончил Российский государственный медицинский университет по специальности "педиатрия". Имеет кандидатскую степень медицинских наук, которую он получил в ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения. Позднее работал на различных должностях в НИИ морфологии человека Академии медицинских наук СССР, в Российском государственном медицинском университете, Реабилитационном учебном центре Фонда социального страхования России, в банковских и коммерческих структурах.

Последнее место работы Андрея Петрищева - медцентр при "Главном производственно-коммерческом управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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