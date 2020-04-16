Директором территориального Фонда ОМС Владимирской области стал Андрей Петрищев
С 16 апреля 2020 года директором территориального Фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области назначен Андрей Петрищев.
Как сообщают областные власти, Андрей Петрищев родился в 1970 году в Дзержинске. Он окончил Российский государственный медицинский университет по специальности "педиатрия". Имеет кандидатскую степень медицинских наук, которую он получил в ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения. Позднее работал на различных должностях в НИИ морфологии человека Академии медицинских наук СССР, в Российском государственном медицинском университете, Реабилитационном учебном центре Фонда социального страхования России, в банковских и коммерческих структурах.
Последнее место работы Андрея Петрищева - медцентр при "Главном производственно-коммерческом управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России".
ИСТОЧНИК KP.RU