2020-04-16T11:55:53+03:00
Общество

Какие продукты во Владимире подорожали к Пасхе

А какие подешевели
Вероника ПАНИНА
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Владимирстат подсчитал, как за время карантина и самоизоляции изменились цены на продукты. Люди сидят дома, стали больше и чаще готовить и, как следствие, больше покупать, в некоторых магазинах ценники меняют уже раз в неделю. Кроме того, сказалось приближение Пасхи, в канун праздника традиционно дорожают яйца и сахар.

Так произошло и на этой неделе. С 6 по 13 апреля во Владимирской области выросли цены на яйца на 7,3% и сахар на 2,9%. Внезапно подешевели творог и мука, а также сметана - правда, всего на 1%.

Из овощей больше всего подорожал лук - на 21,8%, картофель - на 4% и морковь - на 3,8%. А подешевели огурцы и помидоры - ясное дело, теплицы начали давать первые урожаи. Цены упали на 2-2,5%.

Из молочных продуктов подорожало молоко с долгим сроком хранения (0,7%), маргарин и сливочное масло - менее чем на 1%.

Гречка, после того, как появилась в магазинах, подорожала всего на 3,8%, рис на 2,4%, макароны на 1,9%.

Из того, что не еда, но нужно постоянно, на 1% подорожали носки, туалетная бумага, шампунь, мыло и (внезапно!) легковые автомобили - иномарки.

Цены на лекарства выросли в среднем менее чем на 1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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