В Александровском районе хозяйка прозевала пожар дома, пока работала на огороде
Пожар вспыхнул днем 15 апреля на улице Центральной деревни Наумово Александровского района. Бушующее пламя, охватившее крышу частного дома, заметили соседи, они же и вызвали пожарных. Как оказалось, в доме жили мать с взрослым сыном. Около часу дня, когда разгорелся огонь, мужчина был на работе, а его пожилая родительница трудилась на огороде и далеко не сразу заметила пожар. В результате огонь охватил весь дом и почти добрался до соседних зданий. Но одиннадцать пожарных сумели сбить пламя, потушить дом и отстоять соседние дома. Всего сгорело восемьдесят квадратных метров, никто не пострадал. По предварительной версии причиной пожара –стало короткое замыкание электропроводки на террасе.
ИСТОЧНИК KP.RU