2020-04-16T10:30:55+03:00
Происшествия

В Александровском районе хозяйка прозевала пожар дома, пока работала на огороде

Пожарные сумели отстоять от огня соседние дома
Ирина Мальцева
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Пожар вспыхнул днем 15 апреля на улице Центральной деревни Наумово Александровского района. Бушующее пламя, охватившее крышу частного дома, заметили соседи, они же и вызвали пожарных. Как оказалось, в доме жили мать с взрослым сыном. Около часу дня, когда разгорелся огонь, мужчина был на работе, а его пожилая родительница трудилась на огороде и далеко не сразу заметила пожар. В результате огонь охватил весь дом и почти добрался до соседних зданий. Но одиннадцать пожарных сумели сбить пламя, потушить дом и отстоять соседние дома. Всего сгорело восемьдесят квадратных метров, никто не пострадал. По предварительной версии причиной пожара –стало короткое замыкание электропроводки на террасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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