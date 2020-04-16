Во Владимире продлят апрельские льготные и безлимитные проездные

16 Апр 2020 2020-04-16T10:23:34+03:00

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В апреле многие владимирцы отправились на вынужденные выходные из-за угрозы подхватить новый коронавирус и купленные льготные проездные билеты и безлимитные проездные, ради которых транспортную карту пришлось пополнить на полторы тысячи рублей, оказались невостребованными. Поэтому в администрации решили временно изменить порядок автоматического продления срока действия льготных (стоимостью 455 руб.) и безлимитных (стоимостью 1500 руб.) месячных проездных билетов. Компания «Владикард» обязали продлить действие этих проездных на следующий месяц. Правда, сделают это только в том случае, если владелец проездного весь апрель не пользовался общественным транспортом. Если же хоть одна поездка была – продлевать действие проездного на май не будут. Кстати, чтобы продлить действие апрельского проездного на май, никуда ходить не придется. Как рассказали в городской администрации, это сделают автоматически, посещать офис компании и писать заявления не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU