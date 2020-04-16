2020-04-16T10:23:34+03:00
Общество

Во Владимире продлят апрельские льготные и безлимитные проездные

Это сделают автоматически
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В апреле многие владимирцы отправились на вынужденные выходные из-за угрозы подхватить новый коронавирус и купленные льготные проездные билеты и безлимитные проездные, ради которых транспортную карту пришлось пополнить на полторы тысячи рублей, оказались невостребованными. Поэтому в администрации решили временно изменить порядок автоматического продления срока действия льготных (стоимостью 455 руб.) и безлимитных (стоимостью 1500 руб.) месячных проездных билетов. Компания «Владикард» обязали продлить действие этих проездных на следующий месяц. Правда, сделают это только в том случае, если владелец проездного весь апрель не пользовался общественным транспортом. Если же хоть одна поездка была – продлевать действие проездного на май не будут. Кстати, чтобы продлить действие апрельского проездного на май, никуда ходить не придется. Как рассказали в городской администрации, это сделают автоматически, посещать офис компании и писать заявления не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нотариуса из Петушков подозревают в злоупотреблении полномочиями
В этом году во Владимире отремонтируют 16 дворов
Владимирцам, потерявшим работу, предлагают устроиться почтальоном или оператором по работе с клиентами
Владимирский Успенский собор попал в десятку самых красивых храмов России
К владимирской таможне присоединится ярославская
Департамент ЖКХ Владимирской области возглавила Елена Семенова
Ковровчанин оштрафован за распространение экстремистских записей
Владимирские выпускники начнут сдавать ЕГЭ и ГИА с 8 июня
Владимирский бухгалтер присвоила почти три миллиона рублей
Во владимирском садике №71 откроют дежурные группы
В районные больницы Владимирской области поступят 15 машин скорой помощи
ВТБ за месяц увеличил число удаленных рабочих мест в пять раз
ВТБ и Группа ПИК провели первую в России онлайн-выдачу ипотеки
Самоизоляция во Владимире: атомный центр предлагает сыграть онлайн в интеллектуальный квиз
Директором территориального Фонда ОМС Владимирской области стал Андрей Петрищев
Какие продукты во Владимире подорожали к Пасхе
Во владимирской ОКБ помогли 500 пациентам с помощью ГМО-препаратов
В Александровском районе хозяйка прозевала пожар дома, пока работала на огороде