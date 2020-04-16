Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области 16 марта - 159 человек

16 Апр 2020 2020-04-16T10:15:06+03:00

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Суточный прирост количества зараженных коронавирусом во Владимирской области на 16 апреля оказался существенно меньше, чем за предыдущий день - выявлено 14 новых случаев. Они распределились так:

6 сл. в Муроме,

2 сл. в Коврове,

2 сл. в Меленках,

1 сл. в Александрове,

1 сл. в Юрьев-Польском,

1 сл. в Кольчугино,

1 сл. в Вязниках.

В областном центре за последние сутки новых заболевших не выявлено, так же, как и в Петушинском районе, где с сегодняшнего дня введен особый режим с ограничением въезда и выезда. Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 159 случая заболевания (33 сл. в г. Петушки, 29 сл. в г. Коврове, 29 сл. о.Муром, 14 сл. в Юрьев-Польском, 10 сл. в Александрове, 9 сл. в Гусь-Хрустальном, 9 сл. в Кольчугино, 8 сл в г. Владимире, 5 сл. в Судогоде, 3 сл. в Собинке, 3 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешково, 1 сл. в Гороховце, 1 сл. в Радужном, 1 сл. В Вязниках, 2 сл. в Меленках).

Количество умерших от коронавируса во Владимирской области по данным на 15 апреля - 5 человек, данные обновляются.

ИСТОЧНИК KP.RU